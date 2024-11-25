Yeşil Beyazlılar 2010-2011 sezonunda 11 haftalık yenilgisizlik unvanını aradan geçen 14 yıl sonra 12 maça çıkardı. Bursaspor ayrıca yine 14 yıl önce 12 haftada topladığı 25 puan bandını da aşarak 32 puanla lig tarihinde ki en iyi başlangıç rekorunu da elde etti.

3. Ligde oynamasına rağmen süper lig takımı gibi değer görmeye devam eden Bursaspor için bu rekorlar yılı olmaya devam ediyor. Birçok dünya ülkesi dahil olmak üzere, ülkemizde Süper Lig dahil tüm lig alt liglerde en yüksek seyirciye oynama rekoru ve en çok seyirci rekorlarını elde eden Yeşil Beyazlılar şimdide 2010-2011’de en iyi başlangıç rekorunu da tazeledi.

2009-2010 futbol sezonunda Süper Lig Şampiyonu olan Bursaspor, şampiyonluk yılının ilk 12 haftasında 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 23 puan toplayabilmişti.

2010-2011 sezonunda Süper Lig’in ilk 11 haftasında ligi namağlup götüren Yeşil Beyazlılar, 12. haftada Trabzonspor’a kendi sahasında 2-0 yenilmişti. Timsahlar 12 haftada 25 puan toplayarak en iyi başlangıç rekorunu elde etmişti.

İŞTE BURSASPOR’UN YIL YIL 12 HAFTADA TOPLADIĞI PUANLAR

2009-2010 sezonu Süper Lig : 23 Puan (O Yıl Şampiyon oldu)

2010-2011 sezonu Süper Lig:25 puan

2011-2012 sezonu Süper Lig: 16 puan

2012-2013 sezonu Süper Lig: 17 puan

2013-2014 sezonu Süper Lig: 18 puan

2014-2015 sezonu Süper Lig:19 puan

2015-2016 sezonu Süper Lig: 15 puan

2016-2017 sezonu Süper Lig: 21 puan

2017-2018 sezonu Süper Lig: 18 puan

2018-2019 sezonu Süper Lig: 13 Puan (1. Lige Düştü)

2019-2020 sezonu 1. Lig: 23 puan

2020-2021 sezonu 1. Lig: 14 puan

2021-2022 sezonu 1. Lig: 14 puan (2. Lige Düştü)

2022-23 sezonu 2. Lig : 12 puan

2023-2024 sezonu 2. Lig : 12 puan (3. Lige düştü)

2024-2025 sezonu 3. Lig: 32 puan (Tüm zamanların en iyi başlangıç rekoru ve yenilmezlik rekoru)