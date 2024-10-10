Ziraat Türkiye Kupası ikinci ön eleme aşamasında Uşakspor, Bursaspor'u 1 Eylül Stadyumu'nda konuk etti.

İlk Yarı Sonucu: Uşakspor 0 - 0 Bursaspor

Dakika 46: İkinci yarı başladı. Bursaspor'da İlhan Depe oyuna dahil oldu.

Dakika 50: Maçta skor değişmedi.

Dakika 60: Bursaspor öne geçti! Bora Yılmaz’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yiğit Ali Bayrak, sert bir vuruşla kalecinin müdahalesine rağmen topu filelere gönderdi. Uşakspor: 0 - Bursaspor: 1

Dakika 63: Mücahit Can Akçay, Bursaspor'da baskı yaparak topu kaptı ama şutunu yandan dışarı gönderdi.

Dakika 68: Uşakspor'da Caner Solmaz, oyundan çıkarak Selçuk Alibaz ile değiştirildi.

Dakika 69: Uşaksporlu Cihangir Çağlayan sarı kart gördü. Bu sırada Bora Yılmaz kısa bir sakatlık geçirdi ancak oyuna devam etti.

Dakika 70: Oyun durdu; Yiğit Ali Bayrak sakatlandı ve sedye ile kenara alındı. Tedavisinin ardından tekrar oyuna dahil oldu.

Dakika 74: Bursaspor’da Mücahit Can Akçay ve Bora Yılmaz oyundan çıkarken, Taha Can Velioğlu ve Tahir Babaoğlu oyuna girdi.

Dakika 77: Bursaspor'dan Sedat Cengiz sarı kart gördü.

Dakika 80: Uşakspor'da Bertuğ Uz oyundan alındı, Onur Civelek sahaya girdi. Bu dakikada Hamza Gür'ün şutu ise yandan auta gitti.

Maç, her iki takım için de heyecanlı anlarla devam ederken, Uşakspor'un geri dönüş çabaları dikkat çekti. Bursaspor'un savunması ise önde kalmaya çalıştı.