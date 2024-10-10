Ziraat Türkiye Kupası ikinci ön eleme aşamasında Uşakspor, Bursaspor'u 1 Eylül Stadyumu'nda konuk etti.
İlk Yarı Özeti
- Dakika 6: Uşaksporlu Cihat'ın ceza sahasındaki vuruşu kaleci Zekeriya'da kaldı.
- Dakika 12: Uşakspor'dan Rüstem, sarı kart gördü.
- Dakika 16: Bursaspor'dan Furkan Özyapı'nın sert şutu, Uşakspor kalecisi tarafından kornere çeldi.
- Dakika 19: Hamza Gür, Bursaspor'dan sarı kart gördü.
- Dakika 26: Abdullah Tazgel sakatlandı, oyuna devam edemedi.
- Dakika 31: Emir Kayacak, Abdullah Tazgel'in yerine oyuna girdi.
- Dakika 45+2: Yiğit Ali'nin vuruşu üstten auta gitti.
İlk Yarı Sonucu: Uşakspor 0 - 0 Bursaspor
İkinci Yarı Özeti
- Dakika 46: İkinci yarı başladı. Bursaspor'da İlhan Depe oyuna dahil oldu.
- Dakika 50: Maçta skor değişmedi.
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Dakika 60: Bursaspor öne geçti! Bora Yılmaz’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Yiğit Ali Bayrak, sert bir vuruşla kalecinin müdahalesine rağmen topu filelere gönderdi.Uşakspor: 0 - Bursaspor: 1
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Dakika 63: Mücahit Can Akçay, Bursaspor'da baskı yaparak topu kaptı ama şutunu yandan dışarı gönderdi.
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Dakika 68: Uşakspor'da Caner Solmaz, oyundan çıkarak Selçuk Alibaz ile değiştirildi.
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Dakika 69: Uşaksporlu Cihangir Çağlayan sarı kart gördü. Bu sırada Bora Yılmaz kısa bir sakatlık geçirdi ancak oyuna devam etti.
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Dakika 70: Oyun durdu; Yiğit Ali Bayrak sakatlandı ve sedye ile kenara alındı. Tedavisinin ardından tekrar oyuna dahil oldu.
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Dakika 74: Bursaspor’da Mücahit Can Akçay ve Bora Yılmaz oyundan çıkarken, Taha Can Velioğlu ve Tahir Babaoğlu oyuna girdi.
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Dakika 77: Bursaspor'dan Sedat Cengiz sarı kart gördü.
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Dakika 80: Uşakspor'da Bertuğ Uz oyundan alındı, Onur Civelek sahaya girdi. Bu dakikada Hamza Gür'ün şutu ise yandan auta gitti.
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Maç, her iki takım için de heyecanlı anlarla devam ederken, Uşakspor'un geri dönüş çabaları dikkat çekti. Bursaspor'un savunması ise önde kalmaya çalıştı.
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DAKİKA 90: Maçın sonuna +6 dakika uzatma gösterildi.