Tecrübeli stoper yarın Bursa’ya gelerek başkan Enes Çelik ve yönetimiyle son detayları görüştükten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacak. Şanlıurfaspor’dan ayrılan Mehmet Yiğit, geçen sezon 27 maçta forma giyip 1 gol kaydetti. 32 yaşındaki oyuncu daha önce Gaziantepspor, Gaziantep BBSK, Hatayspor, Karşıyaka, Elazığspor, Osmanlıspor, Bandırmaspor ve Ankaraspor takımlarında oynadı. Mehmet Yiğit’in profesyonel kariyerinde 385 maçta 25 golü bulunuyor. Bursaspor’la prensip anlaşmasına varan Mehmet Yiğit, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla Şanlıurfaspor’a veda etti.

Tecrübeli futbolcu ayrılık mesajında şu ifadelere yer verdi: “Sevgili Şanlıurfaspor camiası. İki yıl boyunca gururla formasını giydiğim, takım kaptanlığını yaptığım, şampiyonluk yaşadığım şanlı şehirden ayrılık vakti. Her zaman kalbimde yeriniz ayrı olacaktır. Benden yana hakkım helal olsun. Bundan sonraki süreçte Şanlıurfaspor’a başarılar dilerim”