Bursaspor, önümüzdeki günlerde sahasında oynayacağı Muşspor maçı için hazırlıklara başladı. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla yönetimindeki antrenman, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlayıp pas çalışmalarıyla devam etti. Oyuncular, son bölümde dar alanda oyun oynarken, Ergene Velimeşe Spor maçında forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Yeşil-beyazlı ekip, Muşspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde devam edecek.

Kaynak: iha