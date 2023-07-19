Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 18.00'de başlayacak. 36 kişilik kadroda, Ozan İsmail Koç ve Talha Yakın gibi oyuncular da tekrar anlaşma sağlayarak yer aldı.

Bursaspor tarafından yapılan açıklamaya göre, takım yeni sezon çalışmalarına 20 Temmuz Perşembe günü saat 18:00'de Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yapılacak ilk antrenmanla başlayacak.

Bursaspor'un kadrosunda şu isimler yer alıyor: Canberk Yurdakul, Deniz Aydın, Talha Yakın, Kerem Matışlı, Kubilay Sönmez, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Abdullah Tazgel, Eren Tunalı, Kerem Kök, Samet Bozkurt, Kadir Yiğit, Enes Öztürk, Yiğit Fidan, Hamza Baran Arıkan, Baran Karagöz, Berat Sakarya, Ozan İsmail Koç, Emre Tepegöz, Ömer Turan Görgüç, Bilal Güney, Barış Dalkıran, Abdullah Eren Türkay, Deniz Dirk Knibbe, Enes Gökhan, Melih Sağlam, Yusuf Sertkaya, Tuğhan Yıldız, Kerem Dede, Çağatay Yılmaz, Berat Altındiş, Eren Güler, Alperen Şirin, Seçkin Batuhan Fırıncı, Mustafa Genç, Hasan Sabri Karaca.