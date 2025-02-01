Bursaspor TFF 3. Lig 1. Grup 18'inci haftasında bugün kritik bir maça çıkacak. Yeşil Beyazlılar Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda ligin son sırasında yer alan Ergene Velimeşe ile karşılaşacak.
Saat 14.00'te başlayacak maçı Manisa Bölgesi klasman hakemi Yunus Emre Çakar yönetecek. Yardımcı hakemler Oğuz Akyüz ve Ahmet Türkeş olacak, dördüncü hakem ise Engin Altınay.
İşte Bursaspor'un Ergene Velimeşe karşısında ilk 11'i
Anıl, Berkan, Mehmet, Furkan S, Hamza, Musa, Furkan Ö, Sedat, Mustafa, İlhan, Mücahit
Yedekler; Kerem, Furkan, Enes, Ahmet Ç, Emre, Yiğitali, Ahmet İlhan, Vefa, Bora, Tahir
Teknik Direktör; Pablo Martın Batalla
Kaynak: Haber merkezi