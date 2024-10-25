Bu yıl tüm istatistikleri alt üst eden Bursaspor, “Şampiyonluk yarışında bende varım” diyen Belediye Kütahyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 3. Ligde yoluna emin adımlarla koşan Yeşil Beyazlılar, sezona iyi bir başlangıç yapan Belediye Kütahyaspor karşısında yine gol yemeden galibiyet almaya çalışacak.

Geride kalan son 7 hafta itibariyle, gol yemeyen tek takım, Bursaspor bu seriyi 8. Haftaya da taşımak isteyecek. Rakibini yenerek lider Karşıkaya’nın puan kaybetmesini bekleyecek olan Yeşil Beyazlılarda moraller yerinde.

HEDEF PUAN FARKINI AÇMAK

Bursaspor şu ana kadar ligde oynanan 7 karşılaşma 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 17 puanla grubunda 2. olan Yeşil Beyazlılar, bu maçlarda rakip fileleri 12 kez havalandırırken kalesini ise gole kapattı.

Bursaspor ligde 15 puanı bulunan Belediye Kütahyaspor’u yenmesi halinde puan farkını 5’e çıkarmış olacak.

BELEDİYE KÜTAHYA NASIL BİR TAKIM?

3. Lig 1. Grupta şu ana kadar topladığı 15 puanla rakiplerine göz dağı veren Belediye Kütahyaspor ise, Bursaspor maçında sürpriz peşinde olacak.

Lig maçlarında 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan İç Anadolu temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken kalesinde ise 5 gol gördü.

Belediye Kütahyaspor deplasmanda bugüne kadar oynadığı 3 karşılaşmadan 1’sini kazanırken 2 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 2 kez sarsan ekip, kalesinde ise 3 gol gördü.

BURSASPOR-BELEDİYE KÜTAHYA MAÇI NE ZAMAN?

3. Lig 1. Grup 8. Hafta mücadelesinde Bursaspor-Belediye Kütahyaspor arasında oynanacak olan mücadele 26 Ekim Cumartesi günü Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumunda saat 19.00’da başlayacak. Karşılaşma TFF Youtube kanalı ve Line TV üzerinden canlı yayınlanacak.