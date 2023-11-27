Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan ilçesine yönelik önemli yatırımlarla şehrin genel yaşam kalitesini artırmaya devam ediyor. İlçenin göç aldığı ve bu nedenle özel bir öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Büyükorhan'ın İsmetiye Mahallesi'nde, eski ve olumsuz amaçlarla kullanılan bir tesis, kapsamlı bir revizyonla modern bir restorana dönüştürüldü. Bu 400 metrekarelik tesis, bakım, onarım, tadilat ve çevre düzenlemesiyle yeniden hayata geçirilerek, göl manzarası eşliğinde keyifli bir mekan haline getirildi.

Büyükşehir Belediyesi, ilçede altyapıya önemli yatırımlar yaparak içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını güçlendirdi. Ayrıca, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile de su kalitesini artırmayı hedefliyor. Proje kapsamında idari bina, koku binası, blower binası gibi önemli bölümler tamamlandı ve tesisin Büyükorhan'a büyük bir hizmet sunması bekleniyor.4

Büyükorhan'a kazandırılan düğün salonu projesi, 1.870 metrekarelik bir alana sahip olacak. Birinci katında düğün salonu, mutfak, bebek bakım odası ve tuvaletler, ikinci katında ise gelin odası, mescit, abdest alma yerleri ve tuvaletler bulunacak. Ayrıca, binada BUSKİ irtibat ofisi de yer alacak.

İtfaiye hizmetleri açısından da güvenlik ön planda tutularak, Büyükorhan'a yeni bir itfaiye binası kazandırılıyor. Bu sayede, ilçede olası yangınlara daha hızlı müdahale edilebilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçelerde yaşam kalitesini artırmak amacıyla ulaşım, altyapı ve diğer alanlarda önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayarak, özellikle dağ ilçelerine özel bir özen gösterdiklerini belirtti. Aktaş, tamamlanan projelerle ilçe halkının bu hizmetlerden en iyi şekilde faydalanacağını ifade etti.