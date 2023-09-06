Bursa Teknik Üniversitesi öğrenci takımları, TEKNOFEST 2023 Girişimcilik Yarışmalarından kupalarla ayrıldı. TEKNOFEST 2023 Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin 30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Girişimcilik Yarışmaları finallerinde yarışan BTÜ İNNOSENS Robot Teknolojileri ve BTÜ VİSİON R&D Takımları Bursa’ya 1’incilik ödülleriyle döndü.

Robotlar ve Akıllı Sistemler alanında uzmanlaşan üniversite olarak Ar-Ge çalışmalarına ve girişimciliğe özellikle önem verdiklerini belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Geliştirdikleri projelerle savunma sanayi ve üretim sektörüne yenilik getirecek değerli çalışmalara imza atan öğrencilerimizi kutluyor ve başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.” dedi.

BTÜ VİSİON R&D Takımı Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri Ön Kuluçka Kategorisi’nde En İyi Girişim 1’incilik ödülünükazanırken BTÜ İNNOSENS Robot Teknolojileri Takımı da Haberleşme ve İletişim Teknolojileri Ön Kuluçka Kategorisi En İyi Girişim 1’incilik ödülünüalmaya hak kazandı.

Dikey kalkabilen 5 motorlu İnsansız Hava Aracı ile 1’incilik ödülünü kazanan BTÜ VİSİON R&D Takımı, geliştirdiği hidrojen yakıtlı İHA ile yarışmanın gözdesi oldu.

Proje hakkında bilgi veren Takım Kaptanı Makine Mühendisliği dördüncü sınıf öğrencisi İbrahim Dur, “Geliştirdiğimiz insansız hava aracımızın dikey iniş-kalkış yapmasını sağlayan 4 motoru elektrik, 5. ve ana motoru ise hidrojen enerji teknolojisi ile çalışmaktadır. Yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojisi ile tespit ettiği düşman unsurların koordinatlarını gerekli hesaplamalar sonucu belirleyen İHA’mız, bu verileri gövdesinde mühimmat olarak bulundurduğu 3 adet kamikaze drona iletmektedir. Ardından bu kamikaze dronlar hedefe yönelerek kilitlenmekte ve yüksek hassasiyet ile hedefi imha etmektedir. Projede yer kontrol istasyonu, gimbal elektronik kutu, kara kutu, haberleşme sisteminde anten takip cihazı ve görev ara yüzü sistemleri gibi pek çok sistem yerli olarak üretilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Kaynak izi sensörüyle endüstriyel kaynak işlemlerinde kalite ve verimlilik artacak

Endüstriyel kaynak işlemlerine yönelik geliştirdikleri “Kaynak İzi Sensörü” projesi ile Haberleşme ve İletişim Teknolojileri Ön Kuluçka Kategorisinde En İyi Girişim 1’licilik ödülünü alan BTÜ İNNOSENS Robot Teknolojileri Takımı,endüstriyel kaynak işlemlerini optimize edecek yeni bir sistem geliştirdi.

Proje ile ilgili detayları aktaran takım kaptanı Mekatronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Ali Yıldız, “Endüstride kaynak işleminin manuel yapılması üretim hızını düşürmekle birlikte kalifiye eleman ihtiyacını da ortaya çıkartmaktadır. Bu sebeple firmalar kaynak süreçlerini otonomlaştırmak, kaynak kalitesini arttırmak ve kalifiye eleman ihtiyacını ortadan kaldırmak için endüstriyel robotlara veya kaynak otomasyon robotlarına yönelmektedir. Mevcut robotik sistemler önceden planlanmış rotada hareket ederek kaynak işlemini yapmakta ancak kaynak esnasında oluşan yüksek ısı nedeniyle kaynak parçaları deforme olarak önceden planlanmış rotada sapmalar oluşabilmektedir. Yine kaynak parçalarının üretiminin hassas olmaması da robotların kaynak prosesini sağlıklı bir şekilde yapmasını engellemektedir. Bu sorunların giderilmesi için robotların kaynak ağzı boyunca yönlendirilmesini sağlayacak kaynak izi takip sensörlerine ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Üzerinde çalıştığımız proje çerçevesinde da kaynak robotlarına bağlı kaynak torcunun kaynak ağzı boyunca gerçek zamanlı yönlendirilmesini sağlayacak ve parlak yüzeyli malzemelerin kaynağında çalışacak bir sensör geliştirdik.” şeklinde konuştu.