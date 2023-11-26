Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 10 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kuvvetli yağışla beraber termometrelerdeki ciddi düşüş devam ederken en yüksek sıcaklık 11 derece olacak.

Yeni haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde termometreler 1 derece olarak ölçülürken gün içerisinde hafif kar yağışı etkisini gösterecek.

28 Kasım Salı günü sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı -1 derece olarak ölçülürken gün içerisinde sağanak yağış geçişleriyle birlikte en yüksek sıcaklık 14 dereceye kadar tırmanıyor.

Bursa için 5 günlük hava durumu tahmini

İnegöl'de hava nasıl olacak?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 10 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde kuvvetli yağış etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 12 dereceye kadar tırmanıyor.

İnegöl için 5 günlük hava durumu tahmini