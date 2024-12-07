Etkinlik, Bursa'nın yeşil alanlarından biri olan Kültürpark'ta gerçekleştirildi.

Kültürpark Beşikçiler Otoparkı'ndan başlayıp, Atatürk Meydanı Millet Bahçesi'nde sona eren yürüyüş, katılımcılara çevre dostu ulaşım ve toplu taşımanın önemini hatırlatmayı hedefledi. Yürüyüş öncesinde kısa bir açıklama yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aydın Saldız, sporun günlük hayatın bir parçası olması gerektiğini vurguladı. Saldız, "Kısa mesafelerde toplu taşıma araçlarını kullanmalarını istiyoruz. Bu tür etkinliklerin, çevre bilincini artırmada büyük katkı sağladığını düşünüyoruz," dedi.

Etkinlikte ayrıca, Kültürpark'ın Bursa'nın tarihsel ve kültürel mirası açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi. Bursa'nın önemli yeşil alanlarından biri olan Kültürpark'ın, son yıllarda unutulmaya yüz tuttuğu ifade edildi. Yürüyüşe katılanlar, bu değerli alanların yeniden hatırlanması ve daha fazla insanın bu alanlarda vakit geçirmesi gerektiği mesajını verdiler.

Yürüyüş öncesi katılımcılara ısınma hareketleri yaptırıldı. Ardından, ellerinde pankartlarla yürüyüşe geçen sporcular ve vatandaşlar, etkinliğin keyfini çıkardı. Etkinlik, toplu taşımanın ve sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekerek, Bursa'da çevre bilincinin arttırılmasına katkı sağladı.