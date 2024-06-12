BURULAŞ, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi olarak, Kurban Bayramı süresince seyahat kartları ofislerinin çalışma saatleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı arifesi olan 15 Haziran 2024 Cumartesi günü Şehreküstü Seyahat Kartları Ofisi sabah 10:00’dan öğleden sonra 15:30’a kadar kesintisiz hizmet verecek. Terminal Seyahat Kartları Ofisi ise 10:00-12:30 ile 13:30-15:30 saatleri arasında açık olacak.

Ancak, bayram günleri olan 16-17-18-19 Haziran tarihlerinde tüm seyahat kartları ofisleri kapalı olacak. Bu süre zarfında ofislerden hizmet alınamayacak.

İşte o açıklama;

"Değerli Yolcularımız, 15.06.2024 Cumartesi (Arefe günü) Şehreküstü Seyahat Kartları Ofisimiz 10:00-15:30 saatleri arasında kesintisiz hizmet verecektir. Terminal Seyahat Kartları Ofisimiz 10:00-12:30 – 13:30-15:30 saatleri arasında hizmet verecektir. 16-17-18-19 Haziran Kurban Bayramı’nda Seyahat Kartları Ofislerimiz hizmet veremeyecektir."