Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), eğitim programlarının kalitesini uluslararası standartlara göre belgelendirmeye devam ediyor. Son olarak 3 yıl önce ORPHEUS üyeliği kabul edilen ve geçen yıl başvurusu yapılan ve tüm değerlendirmelerden başarıyla geçen Sağlık Bilimleri Enstitüsü, ORPHEUS organizasyonunun etiketini almaya hak kazandı.

BUÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde eğitim-öğretimin niteliği her geçen gün yükseliyor. Geride bırakılan ORPHEUS Etiketi sürecini en iyi şekilde tamamlayan Enstitünün doktora eğitim kalitesinin Avrupa standartlarında olduğu da tescil edildi.

Araştırma üniversitesi’ne yakışan bir başarı

Elde edilen başarıdan ötürü Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün tüm yöneticilerini, akademik ve idari personelini tebrik eden BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, araştırma üniversitesi misyonu içerisinde önceliklerinin eğitim-öğretim kalitesinin yukarı çekilmesi olduğunu söyledi. Uluslararası standartlarda faaliyetlerini sürdüren bir üniversite modeli oluşturmak için çaba sarf ettiklerini belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Yer aldığımız araştırma üniversiteleri liginde başarının öncelikli kıstası kalitenin genele yayılmasıdır. Eğitimde kalite, bilimde kalite ve toplumsal faaliyetlerde kaliteli projelere imza atmak için bizler de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Burada Sağlık Bilimleri Enstitümüzün doktora eğitiminin uluslararası arenada belirleyici bir standart olan ORPHEUS etiketi sürecini başarıyla tamamlamış olması hepimizi gururlandırdı. Kararlılıkla yürütülen çalışmaların mutlaka mutlu sonla bittiğine şahit olduk. Yoğun emek ve büyük fedakarlıklarla bu süreci tamamlayan başta Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Gülşah Çeçener ve müdür yardımcılarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alınan başarının diğer birimlerimize de örnek teşkil edeceğine ve yakın gelecekte böylesi kıymetli haberlerin yenilerini alacağımıza inanıyorum. ORPHEUS etiketi üniversitemize ve enstitümüze hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

Nitelik ve kalite standartlarını yükseltecek

Enstitü Müdürü Prof. Dr. Gülşah Çeçener ise; “2021 yılı Nisan ayında üyelik süreci ile başlayan ve 18 ile 20 Şubat 2024 tarihlerinde sürecin son aşaması olan yerinde ziyaret programının başarılı geçmesiyle birlikte ORPHEUS etiketini almaya hak kazanan Türkiye’de 7. üniversite olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık Bilimleri Enstitümüzün doktora eğitiminin uluslararası standartlarda olması araştırma üniversitesi niteliklerine ve kalite standartlarının arttırılmasını katkı sağlayacaktır. Bu süreçte destekleri için Rektörlük ve Enstitü yöneticilerimiz başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.