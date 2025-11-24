Büyükçekmece’de 90’ların efsane grubu Ayna, unutulmaz şarkılarıyla müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde Kaya Sevinç, Umut Çılgın, Orçun Ünal Çolak, Arda Algan ve grubun Büyükçekmeceli sanatçısı Erhan Güleryüz’den oluşan efsane kadro en sevilen şarkılarıyla sahne aldı.

Nostalji ve enerji dolu konser

Türk rock müziğinin efsane gruplarından Ayna, 90’lı yılların unutulmaz şarkılarıyla hayranlarına nostaljik ve coşkulu bir konser yaşattı. Konser boyunca Ayna grubu, yıllara meydan okuyan hitlerini seslendirerek izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Enerjik sahne performansları ve coşkulu şarkı repertuvarıyla salonu dolduran hayranlarını adeta büyüleyen grup, konser boyunca alkışlandı. Sanatseverler "Ceylan", "İstanbul" ve "Severek Ayrılanlar" gibi efsaneleşmiş şarkılarda hep bir ağızdan eşlik etti. Konser finalinde sevilen gruba Büyükçekmece Belediyesi Meclis üyeleri Selahattin Öner ve Hilmican Demir, Büyükçekmece Belediyesi Koordinatörü H. Gürhan Ozanoğlu, Büyükçekmece Belediyesi Sanat Danışmanı Nilay Uymaz tarafından çiçek takdim edildi.