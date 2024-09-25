Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım ağını çevreci ve sürdürülebilir çözümlerle rahatlamak amacıyla bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için BALBİS Projesi’ni uygulamaya alıyor. Projenin ilk adımını Çağış Kampüsü’nde atan Büyükşehir Belediyesi, otobüs duraklarının yanlarına, üniversitelilerin bisikletlerini rahatlıkla park edebilecekleri alanlar oluşturdu.

Kent içi ulaşımda çevreci ve sürdürülebilir çözümler üretmeye devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı, BALBİS (Balıkesir Bisiklet Dostu Durak Projesi) projesini hayata geçiriyor. Kent genelinde bisiklet yollarının artırılarak vatandaşları bisiklet kullanımına teşvik etmeyi amaçlayan proje sayesinde; hem enerjiden tasarruf edilecek hem de karbon salınımı azaltılacak. Bir yandan da toplu taşımayı bisiklet dostu hale getirerek şehrin her noktasına kolay ulaşılabilir bir ulaşım ağı kurmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’in geleceğini, sürdürülebilir ulaşım politikaları ile şekillendiriyor.

Kampüste bisiklet park alanları oluşturuldu

Projenin ilk adımı olarak içerisinde bisiklet yolu bulunan Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsü’nü belirleyen Büyükşehir Belediyesi, kampüste bulunan otobüs duraklarının yanlarına, üniversitelilerin bisikletlerini rahatlıkla park edebilecekleri alanlar oluşturdu. İlk olarak kampüs hattında başlayan bu uygulama zamanla şehrin geneline yayılacak.

Bisiklet ulaşım ağının bir parçası olacak

Şehir içi ulaşımda özel araç kullanımını azaltmak ve alternatif ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlamak amacıyla geliştirilen yenilikçi bir proje olan BALBİS ile kısa mesafelerde bisiklet kullanımını teşvik edilecek. Toplu taşıma sistemine de kolay erişimi amaçlayan BALBİS Projesi kapsamında bisiklet kullanıcıları; toplu taşıma duraklarında güvenli bir şekilde bisikletlerini park edebilecek ve ulaşım ağının bir parçası olarak bisikletlerini çok modlu bir şekilde kullanabilecekler. Bu sayede şehir içinde daha fazla insan, kısa mesafeleri çevre dostu bir araç olan bisikletlerle katedebilecek.