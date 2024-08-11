Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erasmus Değişim Programı ile Avusturya, İtalya, Sırbistan, Yunanistan ve Romanya’dan gelen 29 öğrenciyi iklim değişikliği, çevre yönetimi ve geri dönüşüm projeleriyle hayran bıraktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ilkim değişikliği ile mücadele çalışmaları takdir topluyor. Ulaşımda sürdürülebilir hareketlilik, su kaynaklarının yönetimi ve atıktan enerji üretimi gibi iklim değişikliğini azaltmaya yönelik örnek projeler geliştiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Ne Harika Bir Dünya” projesi çerçevesinde Erasmus Değişim Programı ile Türkiye’ye gelen uluslararası öğrencilere iklim değişikliği ile mücadele projelerini tanıttı. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığının hazırladığı proje gezisine katılan Avusturya, İtalya, Sırbistan, Yunanistan ve Romanya’dan toplamda 29 öğrencinin ilk durakları Ayçiçeği Bisiklet Vadisi oldu. Çevre dostu ulaşım aracı olan bisiklete yapılan yatırımları yakından inceleyen uluslararası öğrenciler aynı zamanda vadide bisiklet turu attılar. Daha sonra Karaman Atık Su Arıtma Tesisi’ni ziyaret eden öğrencilere iklim, gaz ve karbon ayak izlerini azaltma konusunda yürütülen çalışmalar gösterildi. Proje gezisi turunda Sakarya Entegre Katı Atık Yönetim Tesisi’ni (SEKAY) ziyaret eden yabancı misafirler katı atık ve gaz oluşumu arasındaki ilişkiyi öğrenerek çevresel farkındalıklarını artırdı. Son olarak İklim değişikliği ile mücadele çalışmalarının önemi anlatıldı ve Büyükşehir’in iyi uygulama örnekleri sunuldu. Sürdürülebilirlik hususunda önemli kazanımlar elde eden gençler, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına hayran kaldı.