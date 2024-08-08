Sakarya Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına Kent Bilgi Sistemi ve Veri Konsolidasyonu Projesi çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince ‘akıllı şehir’ eğitimi verildi.

Hizmet odaklı çalışmalarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, dijital ortamda da hizmet kalitesini artırıyor. Bu çerçevede Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından Kent Bilgi Sistemi ve Veri Konsolidasyonu Projesi ile kurum içi eğitim düzenlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nde görevli bakanlık uzmanları, ulusal ve yerel anlamda devam eden akıllı şehir çalışmaları ile bulut kent bilgi sistemi uygulamaları ile ilgili belediye personellerine önemli bilgi aktarımları yaptı. Bulut kent bilgi sistemi, bilgi ve belgelerin arşivlenmesi, bilgiye ulaşma, servisler aracılığınla bilginin kurumlar arası paylaşımı, arazi içerikli projelere mobil erişim imkanı, turizm potansiyelinin arttırılması gibi alanlarda çalışanlara doğru ve hızlı karar verme aşamasında büyük kolaylık sunuyor.