Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde bisiklet farkındalığını artırmaya yönelik yürüttüğü sosyal projelerin yanında geleceğin bisikletçilerini de kendi bünyesinde kurduğu altyapıda yetiştiriyor.

Sakarya’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, bisikleti hayatın bir parçası yapmak için amatör ve profesyonel seviyede çeşitli eğitim programları uygulanıyor. Bu çerçevede, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde 82 çocuk, profesyonel eğitimle ulusal ve uluslararası organizasyonlarda şehrimizi temsil etmek için adım adım geleceğe hazırlanıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Bisiklet Takımı Altyapı sporcuları U12 - U15 - U17 kategorilerinde her gün birbirinden zorlu antrenmanlara çıkıyor. Hafta içi sabah saatlerinde başlayan eğitimler Büyükşehir’in uzman kadrosuyla yapılıyor. Zorlu eğitimlerle 39’u lisanslı olmak üzere 82 bisikletçi, bisiklet takımının altyapısını Türkiye ve dünya çapında her geçen gün üst seviyelere taşıyor.