Sakarya Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri Piyanist Tuluyhan Uğurlu’nun sahnelediği müzik resitaliyle başladı. İşitsel bir ziyafete dönüşen akşamda katılımcılar ayrıca Prof. Dr. Mustafa İsen’in anlatımıyla Sakarya’nın kültürü, gelenekleri ve tarihiyle ilgili keyifli bir yolculuğa çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat Etkinlikleri’nin yeni sezonuna harika bir açılış etkinliğiyle başladı. Yeni sezonun açılış etkinliğinde Prof. Dr. Mustafa İsen Sakarya’nın kültürel yapısı ve tarihi birikimi hakkında katılımcıların pür dikkat dinlediği bir söyleşi yaptı. Daha sonra sahneye Türkiye’nin yakından tanıdığı, icra ettiği eserlerle sanat dostlarının hayranlıkla dinlediği piyanist Tuluyhan Uğurlu çıktı. ‘Güneş Ülke Anadolu’ isimli dinletisiyle izleyenlere piyano resitali sunan Uğurlu’ya kaval enstrümanıyla sanatçı Murat Toraman eşlik etti. İzleyenleri adeta mest eden performans tam not aldı. Sanatseverleri harika bir sezonun beklediğine işaret eden Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece rutin belediyecilik çalışmalarıyla değil kültür-sanat etkinliklerimizle de hemşerilerimizin hayatına dokunuyoruz. Bugün itibarıyla düzenleyeceğimiz konferanslardan, panellere, imza günlerinden dinletilere, sinema günlerinden tiyatro gösterimlerine kadar geniş yelpazeye sahip etkinliklerle yine sanatseverlerin tercihi olacağız. Her kesimden hemşerimizin kültür sanat etkinliklerine erişimini ve bu zenginlikten faydalanmalarını sağlayacağız. Yıl boyunca şiir, tiyatro, söyleşi, konferans, sinema, müzik gibi pek çok etkinlikle Sakarya’mızı güzel günler bekliyor" dedi.

"Tarihi mirasa sahip çıkmalıyız"

Piyanist Tuluyhan Uğurlu ise, Türk coğrafyasını hatırlamanın ve yaşatmanın önemine dikkat çekerek, "Güneş Ülke Anadolu isimli dinletimin esin kaynağı yaşadığımız coğrafya Anadolu’dur. Tarihimizin bizim üzerimizde bırakmış olduğu çok önemli izler vardır bunlardan en önemlisi genetik bilgeliktir; buna Anadolu’nun ortak sesi diyoruz. Bu coğrafyada tarihimizden bugüne kadar yaşanılan ve bizlere miras bırakılanları tanımamız, tarihin önemli isimlerini hatırlamamız gerekiyor. Anadolu, Türkmenistan ve Türklerin evi Orta Asya dediğimiz tüm Türk milletlerini bir noktada buluşturan genlerimize yazılı olan bilgelik bizi bir arada tutuyor ve bu genetik bilgeliği asla kaybetmememiz gerekiyor" diye konuştu.

“Sakarya müstesna bir şehir”

Prof. Dr. Mustafa İsen ise Sakarya’nın kültürel zenginliği, tarihi derinliğine dikkat çektiği anlatımında, “Kültür, bir toplumu diğer toplumlardan farklı kılan, geçmişten beri değişerek devam eden, kendine özgü sanatı, inançları, örf ve adetleri, anlayış ve davranışları ile onun kimliğini oluşturan yaşayış ve düşünüş tarzıdır. Türkiye’nin doğal güzellikleri ve sanayisi bakımdan çok müstesna olan Sakarya tarihin en derinliklerinden gelen şehirlerin şehridir. Memleketimizin olağan üstü olan bir özelliği 72 milleti bir arada buluşturması, yaşatması ve kültür alışverişi sağlamasıdır. Bugün şehrimizde x bir milletin y bir millete ait kültürel değerlerini yaşaması ve benimsemesi, her evde 72 farklı kültürün yemekleri yapılması Sakarya’yı oluşturuyor” şeklinde konuştu.