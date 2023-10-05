Manisalı vatandaşları, bozuk zeminli yollardan kurtararak, güvenli yollarla buluşturmak için şehrin her noktasında çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, yeni bir rekora daha imza attı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu sezon asfalt çalışmalarına 750 kilometre hedefiyle başladı.

Büyükşehir Belediyesi, ekiplerin gece-gündüz demeden özverili çalışmasıyla 750 kilometre hedefine geçtiğimiz ay ulaştı.

Modern iş makineleri ve gerekli malzeme stokuna sahip olan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla çalışmalara ara vermedi, Manisalı vatandaşları modern yollarla buluşturmak için asfalt çalışmalarına devam etti.

Özveriyle devam eden çalışmalarda son durumu paylaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Başkanımız geçtiğimiz mecliste yeni hedefimizin 850 kilometre olduğunu açıklamıştı. Gece-gündüz, bayram demeden çalışan ekiplerimiz bugün itibariyle sathi kaplamada 900 kilometreyi aşmış durumda. Sıcak asfaltı da eklersek şu an itibariyle 950 kilometreye ulaşan bir yol çalışması yaptık. Hava şartları el verdiği ölçüde de başkanımızın talimatıyla bu rekoru yenilemeye, yol çalışması yapmaya devam edeceğiz. Sezon başında da gerek malzeme, gerek iş makinesi takviyesi yapmıştık, çalışmaya gücümüz var. Bu sezon kırsal kalkınma anlamında da oldukça verimli geçti. Yeni gelen projelerle toplam 38 kalemde 150 milyona yaklaşan bir bütçeyle kırsal kalkınmaya destek oluyoruz. Bu yol çalışmaları da kırsal kalkınmaya destek oluyor. Özellikle, köylerde yaşayan vatandaşlarımız bu yolları sıkça kullanıyor. Sizlerin aracılığıyla ekiplere çok teşekkür ediyorum” dedi.