Bursa Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin üretim maliyetinin düşmesi ve kırsal kalkınmanın sağlanması hedefiyle fidan ve tohum temininden sulama borusu üretimine, ekipman desteğinden ürünlerin satış ve pazarlamasına kadar her alanda üreticiye destek olmaya devam ediyor. Son olarak Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) aracılığıyla Mustafakemalpaşa ilçesindeki çiftçilere, lastik tekerlekli merdane, salça makinesi ve ceviz ayıklama makine bandı teslim edildi. Tarım ekipmanlarının teslim törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, HAGEL yöneticileri, Mustafakemalpaşalı muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çiftçiyi gülümseten desteklere bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Tarımda çalışanlar ve hayvancılıkla uğraşanlar için destekleri sürdüreceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak ilçenin sorunlarını biliyoruz. Muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın taleplerini de dikkate alarak çalışmalarımızı ihtiyaçlar doğrultusunda yapıyoruz. Dönemin sonunda Mustafakemalpaşa’da yapılmamış birçok hizmeti yerine getirerek herkesi gülümseteceğiz. Çiftçimize verdiğimiz destekler inşallah hem üretimi artıracak hem de gelirlerin artmasını sağlayacaktır.

Mustafakemalpaşalı çiftçiler, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha uygulamanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey’e teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri tarafından 16 mahalle muhtarına makine ve ekipmanlar teslim edildi.