Çağdaş Gençlik, Cumhuriyet’in 101. yılında Ata’sına bir kez daha “Biz Buradayız!” dedi.ANKARA (İGFA) - ÇYDD Çağdaş Gençlik Geleneksel Anıtkabir Buluşması’nın 16.sı, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi, ÇYDD Ankara şubeleri ve Gençlik Birimlerinin yürütücülüğünde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleşti.

Anıtkabir’de gerçekleştirilen programa, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, ÇYDD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve 100’e yakın ÇYDD şubesinden gelen 3 bin 500’ten fazla genç katıldı.

Tandoğan Meydanı’nda buluşan Çağdaş Gençlik, Aslanlı Yol’dan Anıtkabir’e yürüyüşe başladı. Sonrasında, “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği” yazılı çelenk resmi törenle Mozole’ye bırakılarak saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşu sonrasında Çağdaş Gençlik Genel Kolaylaştırıcısı Ali Çolak, Çağdaş Gençlik’in Cumhuriyet’i korumak ve Atatürk’e bağlılık konusundaki kararlılığını belirterek Anıtkabir defterini imzaladı.