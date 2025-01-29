Hırsızlık olayı, Yeşilova Mahallesi Şebboy Sokak’ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şüpheli, müstakil evin bahçesinde bulunan ardiyeye girerek gözlerine kestirdikleri çamaşır makinesini alarak sokağa getirdi. O esnada onları bekleyen 2 şüpheliden biri çamaşır makinesini sırtlayarak uzaklaştı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabah çamaşır makinesini göremeyen ev sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, kimliği öğrenilemeyen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.