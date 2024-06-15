Gebze Belediyesi, vatandaşların bayramda hijyenik ortamda ibadetlerini yapabilmesi için camilerde temizlik çalışması yürütüyor.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, camilerde bayram öncesi temizlik çalışmaları yürütüyor. Cami ve ibadethaneleri Kurban Bayramı’na hazır hale getirmek ve vatandaşların hijyenik bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında, ibadethaneler kuru köpük sistemiyle temizlendikten sonra dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşların da oldukça memnun kaldığı çalışmalar kapsamında ekipler ayrıca ibadethanelerin çevresinde de temizlik çalışmaları yürütüyor.