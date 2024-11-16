Dernek Başkanı İbrahim Çeğil öncülüğünde yapılan ziyarette, derneğin faaliyetleri ve gelecekteki projelere dair fikir alışverişinde bulunuldu.

Bir yıl önce kurulan Çamlıçatak Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, kültürel değerleri yaşatmak ve köy halkı ile İnegöl’deki Ardahanlılar arasında dayanışmayı güçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor. Dernek, kurulduğu günden bu yana, hem köy halkı hem de Ardahanlılar arasında güçlü bir bağ oluşturarak toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi hedefliyor.

Ziyarette, Başkan Alper Taban, derneğin kültürel ve sosyal faaliyetlerinin önemine dikkat çekerek, çalışmalarını takdir etti. Dernek Başkanı İbrahim Çeğil ise, bir yılın ardından değerlendirme yaparak, dayanışma ruhunu daha geniş kitlelere ulaştırma amacında olduklarını ifade etti.

Dernek yönetimi, önümüzdeki dönemde daha büyük çaplı etkinlikler düzenlemeyi ve Ardahanlıların kültürel zenginliklerini tanıtmayı planladıklarını belirtti.