Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz trafiği saat 17.40 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferlerimiz yoğun sis nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur" denildi.