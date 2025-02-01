Başakşehir’in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, Samsunspor karşısında attığı 3 golle birlikte bu sezon 18. kez gol sevinci yaşadı. Piatek, ligde gol krallığı yarışında rakipleriyle farkı açtı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında konuk ettiği Samsunspor’u 4-0 mağlup etti. Samsunspor filelerini 3 kez sarsan Krzysztof Piatek, bu sezon 2. kez hat-trick yaparken, ligde de 18. golünü kaydetti. Süper Lig’in 3. haftasında Antalyaspor karşısında ilk kez hat-trick yapan Polonyalı futbolcu, Samsunspor karşısın attığı 3 golle bu sezon istatistiğini 2. kez tekrarladı.

29 yaşındaki santrfor, ligde gol krallığı yarışında 13 golü bulunan en yakın takipçisi Simon Banza’nın önünde zirvede yer alıyor. Yarışta Banza’yı 12 golle Mame Thiam, Victor Osimhen, Youssef En-Nesyri takip ediyor.