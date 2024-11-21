Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde belediye ekiplerinin kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında bulunan ve Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen patlamamış 50 top mermisi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesindeki uzman personel tarafından incelenecek.

Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı ve kahraman Mehmetçiğin düşmana geçit vermeyerek ‘Çanakkale Geçilmez’ destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası’nda 109 yıl geçmesine rağmen savaşın izleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

19 Kasım tarihinde Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen 50 patlamamış top mermisi bulundu.

Top mermileri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim edilmek üzere güvenli bölgeye sevk edildi. Patlayıcı Madde İmha Timleri (PAMİT) ekiplerinin gelmesiyle birlikte Alan Başkanlığı’nda görevli uzman personelin incelemesinin ardından top mermilerinin kaç yıllık ve kimlere ait olduğunun tespit edilecek.