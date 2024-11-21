TÜİK verilerine göre, ağustos ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 30 milyonu geçti. Araçların yaş ortalaması 14,5 olarak belirlenirken, bunların yüzde 25'inin ise 21 yaş ve üzerinde olduğu ortaya çıktı.

Yaşlı aracını hurdaya çıkarana ÖTV yok

Meclis'e sunulan yeni kanun teklifi, trafikteki 25 yaş ve üzeri araç sayısını azaltmayı ve eski araçları ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Bu düzenlemeye göre, 25 yaş ve üstü araçlarını geri dönüşüme verenler, yerli üretim araçları Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve KDV ödemeksizin satın alabilecek.

NTV'de yer alan habere göre yaşı büyük araçların tamir masraflarının yanı sıra, trafikte de tehdit oluşturduğuna dikkat çekilirken, teşviğin bir defalığa mahsus verileceği öğrenildi.

Şoförlerde yararlanabilecek

Ticari araç alacak şoförleri için de geçerli olan kanun teklifi, 10 yıl boyunca ticari amaçlarla kullanılacak araçlarda da ÖTV muafiyeti sağlıyor.

Yine TÜİK verilerine göre trafikteki 30 milyondan fazla aracın yaklaşık 6,5 milyonluk kısmını minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların oluşturduğu belirtilirken 100 bine yakın da ticari taksinin faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi. Yıpranan araçlarının bakım-onarım masraflarının şoför esnafına külfet oluşturduğu, yeni araç alma konusunda da güçlük yaşadıkları belirtildi.

Halk arasında "pert" olarak ifade edilen ağır hasarlı araçların da trafikte güvenlik zafiyeti oluşturduğu ifade edildi.