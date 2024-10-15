Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 200 polis, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dron destekli operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, Gümrük Müdürlüğü, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Özel Hareket Şube Müdürlüğü destekli 200 polis, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dron destekli operasyonda uyuşturucu ticareti yapan ve satanlara yönelik önceden belirlenen adreslere sabah saat 06.00’da şafak baskını yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt’un yönettiği operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda bulunan uyuşturucu maddelere el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.