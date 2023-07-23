ÇARESİZİM DİYEREK CUMHURBAŞKANI’NA MEKTUP YAZDI! 

Bursa İnegöl’de yaşayan 88 yaşındaki kadın ile kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlıklar mahkemeye taşındı. Mahkemeden henüz bir sonuç alamayan yaşlı kadın, yardım için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazdı. Tek isteği mahkemenin lehinde sonuçlanması. İşte detaylar… Bursa İnegöl’de yaşayan 88 yaşındaki kadın ile kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlıklar mahkemeye taşındı. Mahkemeden henüz bir sonuç alamayan yaşlı kadın, yardım için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazdı. Tek isteği mahkemenin lehinde sonuçlanması. İşte detaylar…

“MAHKEMEYE YALAN BEYANDA BULUNDULAR”

Evde tek başına yaşadığını, çaresiz kaldığını söyleyen 88 yaşındaki ev sahibi Yıldız Çenber verdiği röportaj da şu ifadelere yer verdi;

“Tek başıma yaşıyorum. Bir senelik için ben onlara evimi kiraladım. Ancak 5 senedir evimde oturuyorlar. 3 katlı binamı ben Özel Bakım Evine çevirmek istiyorum. Bunu onlara söylediğimde evimden hemen çıkacaklarını söylediler. Sonra gittim sordum, oğlum ev bakıyor musun dedim, benimle dalga geçerek konuştu. Emlakçıya git oğlum dediğimde ise emlakçıya gitmeyeceğini, orada çok fazla ödeme yapılacağını söyledi. Benim evimde bedava denilecek bir rakama; 1400 TL’ye oturuyorlar. Onu da zaten 8 aydır ödemiyorlar. Ama mahkemeye yalan beyanda bulunarak ödediklerini söylüyorlar. Onların iddialarına göre ben onlara çok kötü şeyler söylemişim. Ben bir tane kötü bir şey konuşmadım. Çok yalan söylüyorlar. Yalanla idare ediyorlar ama o yalanlar bir noktada onlardan çıkacak. Avukatımız var. Onunla da gidip konuştum ama bir şey yapamıyor. Ne yapsın? Eli kolu bağlı. 2 kişi şahit istiyorlar. 10 kişiyle konuştum ama kimse şahitlik yapmıyor. Gelip o evin bir harabeliğini görün, benim sıkıntımı görün, onun orada oturmaya mecburiyeti olmadığı bilin. Başka da bir şey istemiyorum.”

“2 KEZ SORGUYA ALINDIM”

Ayrıca Çenber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını belirterek, “Gitsin gitmesin ben yine de yazdım mektubumu. Kiracı H.K. her gün eve girerken bela okuyordu. Oğlum etme eyleme desem de fayda yok. Yeni çıkan kanuna sımsıkı yapıştı. Abisinin hatırı için beni 2 defa sorguya aldılar. Onların yalanlarını bana okudular, ben onlara hakaret etmişim. Ben bunları kabul etmedim, bunların doğru olmadığını söyledim” dedi.

CUMHURBAŞKANINA MEKTUP

Çaresiz kaldığını söyleyen Yıldız Çenber’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta satır başları şu şekilde;

“Sayın Reis-i Cumhurum Recep Tayyip Erdoğan, 5 sene önce A.K. ve H.K. 1 seneliğine benden evimi kiraladılar. O sene kirayı arttırmadım. 2. sene ise sadece 100 TL arttırdım. Yani 5 senede kira 1400 TL oldu. Orta kata çıktım; tavanlar simsiyah, sıvalar dökülmüş, sular akıyor. Kapısını çaldım, kızım sen banyoya su mu döküyorsun orada kabin varken dedim. Bana orasının dar geldiğini söyledi. 7 sene 2 metre bir insan bu evde oturdu, ona dar gelmedi de 1.50 metre boyunla sığamadın mı dediğimde bana, eve ilk girdiğimizde neden bana söylemedin dedi. Hiç cevap veremedim. 12 senelik ev 50 sene kullanılsa o kadar eskimez. Bugün 21 Temmuz 2023 8 ay oldu daha kira vermedi. Size yemin ederim mahkemeden önce her akşam binaya bela okuyarak giriyordu. Ben bela okunmasından korkarım; dizilerde dahi duysam 3 defa ‘Estağfurullah’ derim, çok korkarım. Ben evimi özel bakım evimi yapmak istiyorum. Bunu için senelerdir ikinci katı kiraya vermiyorum. Bu isteğimi onlarda biliyor ama kanuna tutunuyorlar. Ben bu evde tek başıma yaşıyorum, benim hayatım tehlikede.” Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde yaşayan Yıldız Çenber, bir süredir kiracılarından dertli. 8 aydır kira ödemediklerini iddia eden ev sahibi Çenber, kiracıları A.K. ve H.K.’yi mahkemeye verdiğini, ancak mahkemeden de henüz bir sonuç alamadığını belirtti. Avukatıyla da bu durumla ilgili görüşen Coşkun, “2 kişinin şahitliğine ihtiyacımız var ancak kimse şahitlik yapmıyor, korkuyorlar“ şeklinde konuştu.“MAHKEMEYE YALAN BEYANDA BULUNDULAR”Evde tek başına yaşadığını, çaresiz kaldığını söyleyen 88 yaşındaki ev sahibi Yıldız Çenber verdiği röportaj da şu ifadelere yer verdi;“Tek başıma yaşıyorum. Bir senelik için ben onlara evimi kiraladım. Ancak 5 senedir evimde oturuyorlar. 3 katlı binamı ben Özel Bakım Evine çevirmek istiyorum. Bunu onlara söylediğimde evimden hemen çıkacaklarını söylediler. Sonra gittim sordum, oğlum ev bakıyor musun dedim, benimle dalga geçerek konuştu. Emlakçıya git oğlum dediğimde ise emlakçıya gitmeyeceğini, orada çok fazla ödeme yapılacağını söyledi. Benim evimde bedava denilecek bir rakama; 1400 TL’ye oturuyorlar. Onu da zaten 8 aydır ödemiyorlar. Ama mahkemeye yalan beyanda bulunarak ödediklerini söylüyorlar. Onların iddialarına göre ben onlara çok kötü şeyler söylemişim. Ben bir tane kötü bir şey konuşmadım. Çok yalan söylüyorlar. Yalanla idare ediyorlar ama o yalanlar bir noktada onlardan çıkacak. Avukatımız var. Onunla da gidip konuştum ama bir şey yapamıyor. Ne yapsın? Eli kolu bağlı. 2 kişi şahit istiyorlar. 10 kişiyle konuştum ama kimse şahitlik yapmıyor. Gelip o evin bir harabeliğini görün, benim sıkıntımı görün, onun orada oturmaya mecburiyeti olmadığı bilin. Başka da bir şey istemiyorum.”“2 KEZ SORGUYA ALINDIM”Ayrıca Çenber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını belirterek, “Gitsin gitmesin ben yine de yazdım mektubumu. Kiracı H.K. her gün eve girerken bela okuyordu. Oğlum etme eyleme desem de fayda yok. Yeni çıkan kanuna sımsıkı yapıştı. Abisinin hatırı için beni 2 defa sorguya aldılar. Onların yalanlarını bana okudular, ben onlara hakaret etmişim. Ben bunları kabul etmedim, bunların doğru olmadığını söyledim” dedi.CUMHURBAŞKANINA MEKTUPÇaresiz kaldığını söyleyen Yıldız Çenber’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta satır başları şu şekilde;“Sayın Reis-i Cumhurum Recep Tayyip Erdoğan, 5 sene önce A.K. ve H.K. 1 seneliğine benden evimi kiraladılar. O sene kirayı arttırmadım. 2. sene ise sadece 100 TL arttırdım. Yani 5 senede kira 1400 TL oldu. Orta kata çıktım; tavanlar simsiyah, sıvalar dökülmüş, sular akıyor. Kapısını çaldım, kızım sen banyoya su mu döküyorsun orada kabin varken dedim. Bana orasının dar geldiğini söyledi. 7 sene 2 metre bir insan bu evde oturdu, ona dar gelmedi de 1.50 metre boyunla sığamadın mı dediğimde bana, eve ilk girdiğimizde neden bana söylemedin dedi. Hiç cevap veremedim. 12 senelik ev 50 sene kullanılsa o kadar eskimez. Bugün 21 Temmuz 2023 8 ay oldu daha kira vermedi. Size yemin ederim mahkemeden önce her akşam binaya bela okuyarak giriyordu. Ben bela okunmasından korkarım; dizilerde dahi duysam 3 defa ‘Estağfurullah’ derim, çok korkarım. Ben evimi özel bakım evimi yapmak istiyorum. Bunu için senelerdir ikinci katı kiraya vermiyorum. Bu isteğimi onlarda biliyor ama kanuna tutunuyorlar. Ben bu evde tek başıma yaşıyorum, benim hayatım tehlikede.”

ÇARESİZİM DİYEREK CUMHURBAŞKANI’NA MEKTUP YAZDI!

Bursa İnegöl’de yaşayan 88 yaşındaki kadın ile kiracısı arasında yaşanan anlaşmazlıklar mahkemeye taşındı. Mahkemeden henüz bir sonuç alamayan yaşlı kadın, yardım için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazdı. Tek isteği mahkemenin lehinde sonuçlanması. İşte detaylar…

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye mahallesinde yaşayan Yıldız Çenber, bir süredir kiracılarından dertli. 8 aydır kira ödemediklerini iddia eden ev sahibi Çenber, kiracıları A.K. ve H.K.’yi mahkemeye verdiğini, ancak mahkemeden de henüz bir sonuç alamadığını belirtti. Avukatıyla da bu durumla ilgili görüşen Coşkun, “2 kişinin şahitliğine ihtiyacımız var ancak kimse şahitlik yapmıyor, korkuyorlar“ şeklinde konuştu.

“MAHKEMEYE YALAN BEYANDA BULUNDULAR”

Evde tek başına yaşadığını, çaresiz kaldığını söyleyen 88 yaşındaki ev sahibi Yıldız Çenber verdiği röportaj da şu ifadelere yer verdi;

“Tek başıma yaşıyorum. Bir senelik için ben onlara evimi kiraladım. Ancak 5 senedir evimde oturuyorlar. 3 katlı binamı ben Özel Bakım Evine çevirmek istiyorum. Bunu onlara söylediğimde evimden hemen çıkacaklarını söylediler. Sonra gittim sordum, oğlum ev bakıyor musun dedim, benimle dalga geçerek konuştu. Emlakçıya git oğlum dediğimde ise emlakçıya gitmeyeceğini, orada çok fazla ödeme yapılacağını söyledi. Benim evimde bedava denilecek bir rakama; 1400 TL’ye oturuyorlar. Onu da zaten 8 aydır ödemiyorlar. Ama mahkemeye yalan beyanda bulunarak ödediklerini söylüyorlar. Onların iddialarına göre ben onlara çok kötü şeyler söylemişim. Ben bir tane kötü bir şey konuşmadım. Çok yalan söylüyorlar. Yalanla idare ediyorlar ama o yalanlar bir noktada onlardan çıkacak. Avukatımız var. Onunla da gidip konuştum ama bir şey yapamıyor. Ne yapsın? Eli kolu bağlı. 2 kişi şahit istiyorlar. 10 kişiyle konuştum ama kimse şahitlik yapmıyor. Gelip o evin bir harabeliğini görün, benim sıkıntımı görün, onun orada oturmaya mecburiyeti olmadığı bilin. Başka da bir şey istemiyorum.”

“2 KEZ SORGUYA ALINDIM”

Ayrıca Çenber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazdığını belirterek, “Gitsin gitmesin ben yine de yazdım mektubumu. Kiracı H.K. her gün eve girerken bela okuyordu. Oğlum etme eyleme desem de fayda yok. Yeni çıkan kanuna sımsıkı yapıştı. Abisinin hatırı için beni 2 defa sorguya aldılar. Onların yalanlarını bana okudular, ben onlara hakaret etmişim. Ben bunları kabul etmedim, bunların doğru olmadığını söyledim” dedi.

CUMHURBAŞKANINA MEKTUP

Çaresiz kaldığını söyleyen Yıldız Çenber’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yazdığı mektupta satır başları şu şekilde;

“Sayın Reis-i Cumhurum Recep Tayyip Erdoğan, 5 sene önce A.K. ve H.K. 1 seneliğine benden evimi kiraladılar. O sene kirayı arttırmadım. 2. sene ise sadece 100 TL arttırdım. Yani 5 senede kira 1400 TL oldu. Orta kata çıktım; tavanlar simsiyah, sıvalar dökülmüş, sular akıyor. Kapısını çaldım, kızım sen banyoya su mu döküyorsun orada kabin varken dedim. Bana orasının dar geldiğini söyledi. 7 sene 2 metre bir insan bu evde oturdu, ona dar gelmedi de 1.50 metre boyunla sığamadın mı dediğimde bana, eve ilk girdiğimizde neden bana söylemedin dedi. Hiç cevap veremedim. 12 senelik ev 50 sene kullanılsa o kadar eskimez. Bugün 21 Temmuz 2023 8 ay oldu daha kira vermedi. Size yemin ederim mahkemeden önce her akşam binaya bela okuyarak giriyordu. Ben bela okunmasından korkarım; dizilerde dahi duysam 3 defa ‘Estağfurullah’ derim, çok korkarım. Ben evimi özel bakım evimi yapmak istiyorum. Bunu için senelerdir ikinci katı kiraya vermiyorum. Bu isteğimi onlarda biliyor ama kanuna tutunuyorlar. Ben bu evde tek başıma yaşıyorum, benim hayatım tehlikede.”

Seher Yaşa