Bakanlık tarafından açıklanan listede çay markaları dikkat çekiyor. Ekim ayından itibaren resmi web sitesi üzerinden yayınlanan bu liste, her geçen gün daha da büyüyor.

Sağlığa zararlı maddeleri ürünlerine katıp satan firmalar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı listeyle gün yüzüne çıkıyor. Çay, Türkiye'nin en sevilen içeceklerinden biri ve ne yazık ki bazı firmalar bu ürünlerde hileye başvurmuş. Son günlerde açığa çıkan taklit ve tağşişli çay markaları, içerdikleri gıda boyaları nedeniyle tüketilmemesi gereken ürünler arasında yer alıyor.

Bakanlık tarafından açıklanan, içeriklerinde doğal olmayan gıda boyaları tespit edilen ve insan sağlığını tehdit edebilecek bu markalar şunlar:

- Özakçay Karasevda - Demlik Süzen Poşet Çay

- Avcı Sezon Çay - Siyah Çay

- Fatih Gold - Siyah Çay

- Winmey Demlik Süzen Poşet Çay - Siyah Çay