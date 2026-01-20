Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yapımı devam eden spor lisesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak proje kapsamında 24 sınıflı, 1500 seyirci kapasiteli kapalı spor salonu, açık spor sahaları ve 300 kişilik öğrenci yurdu inşa ediliyor. Sınıf ve yurt binalarının kaba inşaatının büyük oranda tamamlandığı, iç tefrişat ve spor salonu bölümündeki kaba inşaat çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Şantiye alanında yetkililerden bilgi alan Başkan Bünyamin Çiftçi, projenin akademik eğitimle sporu birleştireceğini ve geleceğin sporcularının yetişmesine katkı sunacağını kaydetti. Çiftçi, 'Spor Kenti Çayırova vizyonumuzun önemli eserlerinden biri olan Spor Lisemizin inşaatı hızla devam ediyor. Akademik eğitim ile sporu bir araya getirecek bu kıymetli proje vesilesiyle geleceğin başarılı sporcularının yetişmesinin yanı sıra farklı mesleklere yönlenecek gençlerimizin hayatlarını sporla birlikte sürdürmelerini sağlayacak' dedi.