Kocaeli'de Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla beraber, ilçedeki okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalıların güvenli alışveriş yapabilmesi için çalışmalarına ara vermeden devam eden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, okul kantinlerinde denetim gerçekleştirdi. İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte Çayırovalı öğrencilerin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşması adına çalışan Çayırova Zabıtası, düzenli aralıklarla okullardaki kantinlerde denetim yapmayı sürdürüyor. Yapılan denetimler sayesinde, kantinlerde belirlenen standartlar korunurken, öğrencilerin sağlığı da korunmuş oluyor.

DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Belirlenen program çerçevesinde ve gelen talepler doğrultusunda okullara giden Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen eğitim belgesi, genel temizlik, ürün tarihleri ve fiyat etiketlerine yönelik kontrollerini sağlıyor. Yapılan denetimlerde görülen aksaklık varsa gerekli işlemleri yapan Çayırova Zabıtası, okul dönemi boyunca düzenli aralıklarla kantin denetimlerinin devam edeceğini belirtti ve Çayırovalıların ilgili konudaki şikayetlerini 0 (535) 665 40 40 numaralı Whatsapp Çözüm Hattı’na bildirmelerini istedi.