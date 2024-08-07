Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki asfalt yama ve tamirat çalışmalarına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - İlçe sakinlerinin yol konforu ve rahatı amacıyla sahada çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirledikleri program çerçevesinde imalatlarına devam ediyor. Yapılan planlama ve Çayırovalılardan gelen talepler doğrultusunda saha çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya ve araç güvenliğini yükseltecek çalışmalarında hız kesmiyor. Bu bağlamda ilçe sakinlerinin rahatını artıracak imalatlara devam eden ekipler, Çayırovalılardan gelen taleplere de yanıt vererek ilçe sakinlerinin yol konforunu sağlarken, yaya güvenliğini de artırıyor.

BİRÇOK NOKTADA ÇALIŞMA

Yapılan planlama kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük ve Akse Mahallesi’nin muhtelif sokaklarında asfalt yama çalışması gerçekleştiriyor. Bununla beraber Akse 433 Sokak ve Fatih Caddesi’nde kaldırım tamiratı yapan Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin rahatını yükseltmek adına çalışmalarına belirlenen program ve gelen talepler doğrultusunda devam edeceklerini belirtti.