Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde asfalt çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Vatandaşların konforlu ve rahat ulaşımı için yolları asfaltlayan ekipler ilçenin üst yapısını güçlendiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’da üstyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Çayırova Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların konforlu ve rahat ulaşımı için asfalt seferberliği çalışması başlatmış ve belirlenen 6 mahallede bozulan ve yeni açılan yollara asfalt serim çalışmalarına hız kazandırmıştı. Bu kapsamda yoğun bir çalışma temposuna giren Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanma doğrultusunda belirlenen yollara asfalt serimine tüm hızıyla devam ediyor. İlçe sakinlerinin ulaşım noktasında yaşadıkları sorunları çözmek için harekete geçen ekipler, belirlenen takvimde çalışmaları tamamlayacak.

İlçede belirlenen altı mahallede yürütülecek asfalt serimi, yoğun bir tempoyla devam ederken, çalışmalar tamamlandıktan sonra toplamda 15 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilmiş olacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüteceği çalışmaların ardından Çayırova’daki yollar sürücüler için daha konforlu ve daha rahat bir hale gelecek. Belediye ekipleri, tüm belirlenen noktalarda çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak, yolların vatandaşların kullanımına açılacağını dile getirdi.