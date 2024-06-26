Çekmeköy Merkez Mahallesi’nde yer alacak kreş ve gündüz bakımevinin temeli, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in katıldığı törenle atıldı.

Çekmeköy Belediyesi, okul öncesinde çocukların eğitim ihtiyacını karşılayacak, aile ekonomisine destek vermek için çalışan annelere kolaylık sağlayacak kreş ve gündüz bakımevinin temelini törenle attı. Merkez Mahallesi Yunus Emre Caddesi ve Engin Sokak kesişiminde yer alan kreş ve gündüz bakımevinin temel atma törenine Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sinan Öztürk Karaca, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Hülya Özdemir, CHP Çekmeköy İlçe Başkanı Melda Tanişman Tutan, meclis üyeleri, kreş ve gündüz bakımevinin bağışçısı İnal Aydınoğlu, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

979 metrekalelik alan üzerinde 4 kattan oluşacak kreş ve gündüz bakımevinde 8 sınıfta toplamda 120 öğrenci eğitim alacak. Çağdaş eğitim standartlarına uygun olarak tasarlanan kreş ve gündüz bakımevi, ayrıca uyku odası, yemekhane, idari birimler, iç ve dış oyun alanları ile çocukların eğitime, gelişimine ve güvenliğine önem veren bir yapıya sahip olacak.

Kreşin ilçeye kazandırılacak son değil ilk kreş olacağını vurgulayan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Bizim ilk hizmet edeceğimiz, sokakta, alanda vatandaşlara sözünü verdiğimiz kreşin açılışını yapıyoruz. İnşallah bu hayırlı olur. Bu son değil, ilk. İlk yaptığımız için çok heyecanlıyız. Çekmeköy’de eğitimle ilgili büyük sorunlar var. Kreşle ilgili büyük sorunlar var. Bunun temelini 2009’da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başlattı her mahalleye bir kreş diye. Bizler de onu devam ettirmeye çalışıyoruz. Bugün burada onun temelini attık. Hayırsever yurttaşımız, Vakıf Başkanımız İnan Aydınoğlu’nun katkılarıyla, bağışçımız o. Onunla birlikte projeyi geliştirdik, arsayı teslim ettik, temelini attık. Kısa zamanda bitireceğiz. Çocuklarımızın geleceğini hazırlamak için eğitime başlayacağız. 700 metrekare, 4 katlı bir bina ve 120 öğrencimizin eğitim alacağı gündüz bakımevi olacak" dedi.