Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ekonomi basınıyla bir araya gelerek enflasyon, asgari ücret artışı ve emekli maaşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve ekonomi politikaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2024 yılı için belirlenen 22 bin 104 TL asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada, son iki yılda yapılan artışların oldukça önemli olduğunu vurguladı. Bu yılki artışın enflasyon oranlarının üzerinde kalacağını beklediklerini belirtti. Ayrıca, asgari ücretin dolar karşılığına da dikkat çeken Yılmaz, 2002 yılında asgari ücretin 114 dolar olduğunu, 2024’te ise 519 dolara çıktığını ifade etti. 2025’te yapılacak artış ile asgari ücretin 627 dolara ulaşacağını duyurdu.

Yılmaz, bu süreçte istihdamı desteklemeye devam edeceklerini ve asgari ücret desteğinin 700 TL’den 1000 TL’ye çıkarıldığını belirterek, bunun önemli bir katkı sağladığını ifade etti.

Yılmaz, emekli maaşlarında yapılacak artışla ilgili soruları yanıtlarken, asgari ücret artışıyla emekli maaşı artışını mukayese etmenin doğru olmayacağını söyledi. Emekli ve memur maaşlarının 6 aylık dönemlerle belirli bir oranla arttığını hatırlatan Yılmaz, en düşük emekli maaşının şu an 12 bin 500 TL olduğunu açıkladı. Bu maaşın kök ücreti daha düşük olan emekliler için önemli bir iyileştirme sunduğunu ifade etti.

Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşıyla ilgili yapılacak düzenlemeye dair bir çalışma başlatacaklarını ve bu konuda kanuni bir düzenlemenin yapılacağını söyledi. Ocak ayı içinde bu çalışmanın tamamlanması ve kanun tasarısının gündeme gelmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye ekonomisinde devam eden dezenflasyon sürecine dikkat çekti. Haziran 2024’ten itibaren enflasyonda 31 puanlık bir düşüş gözlendiğini belirten Yılmaz, fiyatlarda değil, enflasyon oranında bir azalma yaşandığını söyledi. 2024 yılı için hedeflenen düşüşün gerçekleştiğini belirten Yılmaz, 2025 yılına kadar bu sürecin devam etmesini beklediklerini vurguladı. Yılmaz, enflasyonun 2025’te makul seviyelere düşeceğini ve 2026-2027 yıllarında tek haneli enflasyon hedefiyle yol alacaklarını belirtti.

2026’DA TEK HANELİ ENFLASYON HEDEFİ

Yılmaz, Türkiye’nin enflasyon oranını daha sürdürülebilir bir seviyeye çekme hedefinin devam ettiğini belirtti. 2026 sonu itibarıyla tek haneli enflasyon oranını yakalamayı hedeflediklerini ifade etti. Merkez Bankası’nın tek haneli enflasyon hedefini biraz daha ileriye taşıdığına dikkat çeken Yılmaz, bu hedefin gerçekleşmesi için gerekli politikaların uygulanacağını ve gelişmelere göre adımların atılacağını belirtti.