CHP milletvekilleri, 1-3 Kasım tarihleri arasında Antalya'nın Belek bölgesinde düzenlenecek olan bir kampa katılmak üzere yola çıkıyor. Ultra lüks bir otelde gerçekleştirilecek bu kamp için vekillerin, yarın otele giriş yapmaları planlanıyor.

Kampın açılışı, Cuma günü yapılacak divan oluşumuyla başlayacak. Ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantılar basına kapalı bir ortamda sürecek. Bu görüşmelerde parti politikaları ve gelecek stratejileri üzerinde durulacak.

Kamp, CHP’nin iç dinamiklerini güçlendirmek ve milletvekillerinin fikir alışverişinde bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenleniyor. Katılımcılar, yerel sorunlar, ülke gündemi ve parti hedefleri hakkında derinlemesine tartışmalar yapma fırsatı bulacak. Bu tür kamplar, partinin birlik ve beraberliğini pekiştirmek, aynı zamanda milletvekillerinin motivasyonunu artırmak için önemli bir platform sunuyor.

Antalya’daki bu etkinlik, CHP’nin siyasi gündemini şekillendirme konusunda önemli bir rol oynayabilir. Vekillerin, yerel seçimler ve genel politikalar hakkında atılacak adımları tartışmaları bekleniyor.