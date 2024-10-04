Belediye Başkanı Esin Köymen, göreve başladığı 6 ay içinde toplumla ilişkilerini güçlendirdiklerini ve genel siyasetten kaynaklanan zorluklara rağmen projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti. Köymen, "Kendi finans kaynaklarımızı oluşturuyoruz. Mahalle evleri projesi ile çocuk ve kadın odaklı hizmet sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Özgür Özel, kadın belediye başkanlarının artışını önemseyerek, "Geçmişte hiç kadın belediye başkanımız yoktu. Bugün üç ilçede kadın başkan var; bu çok kıymetli" dedi. Ayrıca, Maltepe’deki yönetim anlayışını övgüyle değerlendirdi.

Süreyya Plajı ve Süreyya Paşa Vakfı konularına da değinen Özel, Köymen’in bu süreçteki tutumunu desteklediklerini belirtti. "Cesur davranın, her zaman arkanızdayız" dedi.

Özel, ayrıca kadın-erkek eşitliği için projeler geliştirdiklerini ve belediyelere “mor bayrak” vereceklerini açıkladı. Bu bayrak, kadınların sosyal hayata katılımını teşvik eden standartları sağlayan belediyelere verilecek.

Ziyaretin ardından Özgür Özel, Köymen ile birlikte Meclis salonuna geçerek partililer ve belediye meclis üyeleriyle toplantı yaptı.