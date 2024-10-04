Ancak sorunun çözümü yalnızca Netanyahu’ya yüklenerek sağlanamaz," dedi.

Açılış, Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam’da gerçekleştirildi ve İstanbul Valisi Davut Gül ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’nun da katıldığı etkinlikte, Buhurizâde Mustafa Itrî Efendi’nin eserlerinin icra edileceği “Öz Musikimizden Sesler” konseri yer aldı.

Kurtulmuş, İstanbul’un büyük bir medeniyet merkezi olduğunu vurgulayarak, dünya genelindeki sorunların ciddiyetine dikkat çekti. Gazze’deki katliamlar gibi krizlerin çözülmesi için uluslararası sistemin etkin olmasının gerektiğini belirtti.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, kültürel etkinliklerde salon doluluk oranlarının en yüksek seviyede olduğunu ve Esenler’in 2009'daki 250 koltuk kapasitesinden 11 bin koltuğa ulaştığını açıkladı. Göksu, açılış konuşmasına Gazze'deki şehitlere rahmet dileyerek başladı.