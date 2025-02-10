Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara’da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında ‘kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı' şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" denildi.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "CHP Kurultayı en üst organıdır. Demokratik yöntemlerle seçilen delegelerimiz oy kullandı, kurultayımız yapıldı. Herkes haddini bilmek zorundadır. Belediye başkanlarını yargıla, vekilleri yargıla, şimdi partiyi yargıla. Senin haddin mi Savcı Bey?

Hiçbir yorum yapmıyorum. Böyle bir dosyayı kabul etmiyorum ki yorum yapayım. 2010 referandumunda FETÖ oy vermeye çağırdı, 2017'de mühürsüz oylar kullanıldı. Onları incelesinler, araştırsınlar.

Yarın Sayın Genel Başkanımız bununla ilgili açıklama yapacaktır. Utanç verici bir durumdur. Biz yolumuza devam edeceğiz."

Kurultayın ilk gününde (4 Kasım) yapılan genel başkan seçimini Manisa milletvekili ve partisinin grup başkanı olan Özgür Özel kazandı.

Özel ikinci seçimin ikinci turda 812 delegenin oyunu alarak (yüzde 59,44) genel başkan seçildi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili kurultaya ilişkin 'şaibe' iddiasında bulunmuştu.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise KRT'de katıldığı yayında bu ifadeye ilişkin "Sükut ikrardan gelir" ifadelerini kullanmıştı.