İnegöl Devlet Hastanesi Kadın Doğum Birimi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerde, normal doğumun anne ve bebek sağlığı üzerindeki olumlu etkileri anlatılacak.

Sağlık uzmanları, toplumda doğum süreciyle ilgili yanlış inanışların anne adaylarında gereksiz kaygılara neden olabildiğine dikkat çekiyor.

1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Sibel Şimşek tıbbi bir risk olmadığı sürece normal doğumun en sağlıklı ve güvenli yöntem olduğunu vurguluyor.

Normal Doğumun Faydaları

Uzmanlar, normal doğumun anne ve bebek açısından birçok avantaj sunduğunu belirtiyor:

Anne, doğum sonrası kısa sürede günlük yaşamına dönebilir ve bebeğiyle daha rahat ilgilenebilir.

Normal doğumla dünyaya gelen bebekler daha kolay emzirilebilir.

Bebeklerin bağışıklık sistemi daha güçlü olur.

Gaz sancıları daha az görülür.

Anne ile bebek arasında ten teması ve duygusal bağ hızlı bir şekilde kurulabilir olacağı uzmanlar tarafından belirtiliyor.