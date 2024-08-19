CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın daveti üzerine Filistin’e gideceği açıklandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özel’in Abbas’ın davetini kabul ettiğini duyurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın davetine ilişkin açıklamada bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın geçen günlerde yaptıkları telefon görüşmesinde CHP Genel Başkanı Özel'i Filistin'e davet etmesine ilişkin soruya karşılık Yücel, "Filistin'in CHP için ikinci bir ev olduğunu, randevu beklemeksizin diledikleri her zaman Filistin'e gelebileceklerini kendisiyle paylaştı. Genel Başkan'ımızın programı doğrultusunda bir planlama yapılacak. Önümüzdeki takvimde Genel Başkan'ımız Sayın Özgür Özel'in Filistin'e Sayın Mahmud Abbas'ı ziyarete gideceğini paylaşabiliriz." şeklinde konuştu.

CHP'DEN CAN ATALAY HAMLESİ

Öte yandan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Can Atalay hakkındaki AYM kararı için Meclis Genel Kurulu'nu yeniden olağanüstü toplantıya çağıracaklarını duyurdu.

İZİN TALEBİ

Öte yandan Filistin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Gazze Şeridi’ne Mısır yerine İsrail üzerinden geçişi için izin talebinde bulundu. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın yakın zamanda Gazze Şeridi’ni ziyaret etmesi beklenirken, Filistin İsrail’den Abbas’ın Gazze’ye geçişi için izin istedi. İsrail basınında yer alan haberlerde, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Hüseyin el Şeyh’in dün İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi'ye bir mektup gönderdiği ve Abbas’ın Gazze Şeridi’ne Mısır yerine İsrail üzerinden gitmesi için izin talebinde bulunduğu aktarıldı. Haberlerde, Abbas’ın söz konusu talebin reddedilmesini beklediği ve bu ret talebini İsrail'i daha fazla eleştirmek için kullanacağı öne sürüldü.

Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in saldırılarına devam ettiği Gazze'de açıkladığı son tahliye kararından yaklaşık 13 bin 500 Filistinlinin etkilendiğini bildirdi.