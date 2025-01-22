Bu anlamlı ziyaret, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda ülkenin ve İnegöl'ün güncel meseleleri üzerine samimi bir sohbet fırsatı sundu.

Ziyaret sonrası kısa bir değerlendirme yapan İlçe Başkanı Şahin: ”Anadolu’nun kültürel zenginliklerini ve güzelliklerini yaşatan derneklerimizi sürekli olarak ziyaret ediyoruz.Tüm derneklerimizi farklılıklarıyla birlikte kucaklıyor ve desteliyoruz. Dün akşamda İnegöl Erzurumlular Derneği’ni ziyaret ettik.Ziyaretimizin asıl amacı dernek yönetimine seçilen Dernek Başkanı Sinan Döngel’e ve yönetimine hayırlı olsun demek içindi.Dernek başkanımıza ve yönetimine dernek faaliyetlerinde başarılar diliyoruz.Ziyaretimiz gündeme dair konuşmalar İle sohbet havasında geçti.Bütün derneklere ve bütün renklere her zaman eşit mesafede kalacağız.Hepsi bizim için büyük bir önem ve büyük bir değer taşır.Sonra ki süreçlerde de dernek ve mahalle ziyaretlerimizi kesintisiz devam ettireceğiz” dedi.