Seçim sonuçları sonrası CHP'deki tabloya dikkat çeken Gürkan Duman, "Ekrem İmamoğlu'nun kurultayda kazanma şansı yok. Delege yapısı buna izin vermiyor. Akşener, İmamoğlu ve Akşener üçgenin CHP içerisinde bir denge siyaseti yapmaya çalışıyor." dedi.

"İYİ PARTİ'NİN İSTEDİĞİ İLLER VAR"

Yerel seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunan Duman, "İYİ Parti'nin istediği iller var. İstediğini alamazsa Akşener yerel seçimde ittifak yapacak mı? İYİ Parti bu denklemde 2019'da hiçbir yer kazanamadı. CHP'nin kazandığı yerlerin çoğunda İYİ Parti'nin sayesinde koltukta oturuyor başkanlar." şeklinde konuştu.

Yaptıkları çalışmaya ilişkin bilgi veren Gürkan Duman, "Bu çalışmamızda kota uyguladık. Cumhur İttifakı'na oy veren seçmenlere bu sorulmadı. Kendi seçmenine soruldu. Kılıçdaroğlu'na oy veren Millet İttifakı seçmenine soruldu." ifadelerini kullandı.

CNN Türk yayınında Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman'ın aktardığı veriler şöyle:

KILIÇDAROĞLU İSTİFA ETMELİ Mİ?

Sizce Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmeli mi?

Evet etmeli: Yüzde 62.4

Hayır etmemeli: Yüzde 37.6

LİDER OLARAK KİMİ GÖRMEK İSTERSİNİZ?

Biz bu çalışmamızda açık uçlu çalışıyoruz. Seçmeni yönlendirmiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi halinde kimi görmek istersiniz? diye sorduk.

Seçmene 'Şayet Kemal Kılıçdaroğlu gene başkanlıktan istifa eder ise kimi CHP Genel Başkanı olarak görmek istersiniz?' diye soruldu. Ankette katılanların yüzde 46.7'si Ekrem İmamoğlu dedi. Mansur Yavaş diyenlerin oranı yüzde 17.6...



