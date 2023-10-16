Ticaret Bakanlığı, çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına toplamda 215 milyon TL idari para cezası verildiğini duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, haksız rekabete yol açabilecek her türlü yasa dışı girişime karşı titizlikle incelemeler ve soruşturmaların sürdüğü vurgulandı.

Sigara sektörüne yönelik yürütülen inceleme ve soruşturmalar sonucunda, tütün (virjinya ve burley tipi) ve filtre gibi sigara hammaddesi cinsi ürünler için çifte fatura düzenlendiği ve gümrük idarelerine düşük değerli faturalar sunulduğu belirlendi. Bu yasa dışı faaliyetlerin sonucunda, sigara firmalarına toplamda 215 milyon TL ek vergi tahakkuku ve idari para cezası uygulanmış oldu. Bu ceza, 53 milyon TL ek vergi tahsilatı ve buna ek olarak 162 milyon TL idari para cezasını içeriyor.

Ticaret Bakanlığı, piyasa işleyişini bozan ve adil rekabet koşullarına aykırı olan faaliyetleri sıkı bir şekilde takip ederek, ekonomik politikaların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Bu çerçevede, sadece sigara sektörü değil, tüm sektörlerde benzer ihlallerin önlenmesi için çaba harcanacağı vurgulandı.