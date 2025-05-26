Geçtiğimiz yıl 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci, arızalanan ATV’sini emniyet şeridine çektikten sonra, Op. Dr. Bülent Cihantimur ile yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur’un kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından Eylem Tok, tam kusurlu bulunan oğlunu da alarak Amerika Birleşik Devletleri’ne kaçtı. Türkiye kamuoyunun yakından takip ettiği bu olayda her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti

Ölen genç adamın eşi Şükriye Aci ve dört yaralı müşteki, “maddi ve manevi zararımız giderildi” diyerek Timur Cihantimur ve Eylem Tok hakkındaki şikayetlerinden vazgeçmişti. Olay kafaları karıştırmış, Aci'nin babası yaşananlara isyan etmişti.

Bülent Cihantimur ödedi iddiası

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Şükriye Aci'nin baba Bülent Cihantimur'dan şikayetini geri çekmesi karşılığında Kadıköy'deki Emlak Konutları'ndan 2 adet 2+1 daire aldığı nakit olarak da 20 milyon TL ödeme aldığı öğrenildi. Şükriye Aci, önce kayınpederinin şikayeti geri çekmek için karşı tarafla pazarlık yaptığını söylemişti.