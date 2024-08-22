Çilek Mobilya, mesleki ve teknik eğitimlerin kalitesini artırma amacı güden Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teknik Yardım Projesi’ne destek sağladı. Proje, sektörel mükemmeliyet merkezlerinde görev alacak eğitmenlerin, eğitim organize etme ve düzenleme becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, eğitmenler yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimlere katılacak.

SEKTÖRE YÖN VERECEK EĞİTMENLER YETİŞECEK

Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Meslekî ve Teknik Eğitimde Kalite (METEK-III) projesi kapsamında Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’nde kurulacak 14 Sektörel Mükemmeliyet Merkezi’nde 25 farklı meslek dalı için eğitmenler eğitilecek. Bebek, çocuk ve genç odalarında bir dünya markası olan Çilek Mobilya, mobilya okullarındaki eğitim çalışmalarına yön vermek için çalışmalar yapacak olan 5 eğitmene 2 gün boyunca sektörel ve teknolojik gelişmeler, tasarım ve üretim süreçleri ile güncel malzeme bilgileri gibi konularda eğitim verdi. Eğitmenler daha sonra Bursa’da kurulacak Mükemmeliyet Merkezi aracılığıyla yurt içi ve yurt dışında çeşitli eğitimler alarak, mobilya sektörünün gelecek nesillerine nitelikli eğitimler verecek.

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİ DESTEKLEYEN KURUMLAR

Bu program, Millî Eğitim Bakanlığı Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü programın otoritesi ve sözleşme makamı olarak görev yapıyor. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ise fon sağlayıcı olarak katkıda bulunuyor.

Kaynak: BÜLTEN