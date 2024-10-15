Çılgın Sayısal Loto’da oyunseverlerin şansına şans katan ve garanti kazandıran ‘Milyonerler Festivali’nin 14 Ekim Pazartesi günü gerçekleşen çekilişinde, 5 bilen 2 talihli ekstra 10 milyon TL kazandı!İSTANBUL (İGFA) - Çılgın Sayısal Loto, ‘Milyonerler Festivali’nde 2 talihliye 10 milyon TL ekstra ikramiye kazandırdı.

Gaziantep Şahinbey’den ve İstanbul Gaziosmanpaşa’dan oynayarak 5 bilen talihliler kişi başı 5 milyon 903 bin 974 TL ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye tutarı 290 milyon TL'yi aşarken, 30 Ekim'e kadar sürecek Milyonerler Festivali'nde oyunseverlere toplamda garanti 120 milyon TL ekstra ikramiye kazandırılması hedeflendi.